В России впервые с начала октября выявили менее 13 тысяч заболевших COVID-19

В России за последние сутки выявили 12 828 тысяч новых случаев коронавируса. Впервые с 9 октября показатель опустился ниже 13 тысяч.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 1282, Санкт-Петербурге – 1103 и Московской области - 470.

Также за сутки зафиксировано 467 летальных исходов, выписано 17 919 человек, сообщает оперативный штаб.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 4 112 151 заражений, скончалось 81 446 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 642 582 человек.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович не смогла ответить на вопрос, когда закончится эпидемия COVID-19.

Она также заявила, что существует риск начала третьей волны заболеваемости коронавирусом. По ее мнению, это случится, если люди не будут соблюдать меры безопасности.