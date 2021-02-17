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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

В Приуральском районе женщина скрыла смерть собственного сына от рук своего сожителя

Жительница Приуральского района (ЯНАО) скрыла убийство своего совершеннолетнего сына, которое совершил ее сожитель. Информацию об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР округа.

Инцидент произошел 22 августа прошлого года, когда правоохранительные органы получили сообщение о безызвестном исчезновении местного жителя. По словам родственников, мужчина вышел из рыбацкой избы, расположенной на берегу реки Обь в 18 км от села Аксарка, намереваясь на попутном катере добраться до дома, но больше на связь не выходил.

Выехав на место происшествия, следователи обнаружили в избе мать пропавшего и ее сожителя. В сходе следственных мероприятий мужчина не выдержал и сознался в преступлении. Как оказалось, в ночь с 17 на 18 августа между ним и его пасынком произошел конфликт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес потерпевшему не менее 34-х ударов ножом.

Утром тело сына обнаружила и женщина, после чего вступила со своим сожителем в сговор для сокрытия следов преступления. Для этого они вместе закопали тело недалеко от избушки и прикрыли место захоронения под травой. О произошедшем пара договорилась никому не рассказывать, а в случае вопросов сообщать ложную информацию о том, что погибший выехал на попутном водном транспорте в село Аксарка.

Под давлением собранных доказательств женщина также созналась в случившемся, после чего ходатайствовала о рассмотрении дела судом в особом порядке.

В ходе судебных разбирательств, матери покойного был назначен штраф в размере 20 тыс. руб.. Мужчина же признан виновным в убийстве пасынка. Ему назначено наказание в виде 11,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

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В Приуральском районе женщина скрыла смерть собственного сына от рук своего сожителя

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Теги: убийство, сын, мать, пасынок, сокрытие преступления, суд



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