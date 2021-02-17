В "Маяке" объяснили возобновление сноса ПРОМЭКТа без публикации проекта работ

В Корпорации "Маяк" рассказали, где проект сноса здания ПРОМЭКТА на Декабристов, 20 и почему его до сих пор никто не видел. Как пояснил вице-президент корпорации Олег Мошкарев, проект является внутренним документом, подобно приказу о назначении того или иного лица на должность, а потому не имеет смысла его публиковать.

Более того, в документ регулярно вносятся изменения, подобные устранению тех или иных нарушений, которые выявляются только в ходе демонтажных работ. Напомним, что снос здания ПРОМЭКТа возобновился сегодня как раз по причине устранения нарушений, выявленных ранее прокуратурой.

Согласно заключению специалиста в области государственного строительного надзора (имеется в редакции Накануне.RU), на сегодняшний день установлено ограждение по периметру строительной площадки, организованы выезды с воротами и охрана, выполнено освещение территории, обеспечены бытовые помещения. Устройство мойки колес автотранспорта, выезжающего с территории сноса, предусмотрено в летний период.

Помимо этого, в соответствии с внесенными изменениями, по заданию застройщика исключен монтаж строительных лесов высотой 15 метров с завесой из металлической сетки на всю высоту сносимого здания. Разработан проект производства работ (ППР).

"В предписании прокуратуры от 08.02.21 было сказано о приостановке работ по демонтажу до устранения вынесенных замечаний – дополнительное ограждение, освещение, выезд с воротами и пр. На сегодняшний день замечания, содержащиеся в предписании, устранены. В связи с устранением замечаний, что подкрепляется соответствующим положительным заключением департамента Госстройнадзора, риском возникновения угрозы жизни и здоровью граждан, в связи с его аварийным состоянием, работы по демонтажу возобновлены", - пояснил Олег Мошкарев.

Что же касается проекта сноса, по словам вице-президента "Маяк", сам факт наличия предписания прокуратуры по устранению ряда нарушений в проекте, косвенно свидетельствует о его наличии. Публикация же является достаточно затруднительным делом, поскольку из-за всех корректировок, придется предоставить общественности целую гору документов, коими по сути и является проект сноса.

"Проект видели и утвердили в администрации Екатеринбурга. По нему работали и в прокуратуре. Публикация проекта со всеми его дополнениями принципиального характера не имеет", - заключил Мошкарев.

Напомним, что в конце прошлого месяца демонтаж был приостановлен из-за возбуждения прокуратурой административного дела в адрес директора ООО "ГУП Инвестстрой", которое и осуществляет работы по сносу здания. Также в начале февраля в отношении гендиректора ООО "Специализированный застройщик "Дом" Тимофея Конькова было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ за нарушение застройщиком требований федерального закона №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов в РФ" при сносе ПРОМЭКТа.