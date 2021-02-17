Ветераны потребовали от Орлова как можно скорее вернуть Краснознаменную группу на место

В Екатеринбурге руководители патриотических и ветеранских организаций вновь потребовали от властей возвращения Краснознаменной группы на плотину городского пруда.

Напомним, недавно новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что ситуация с возвратом Краснознаменной группы требует тщательного обсуждения. Этим возмутились ветераны во главе с заслуженным врачом, почетным начальником госпиталя для ветеранов войн Семеном Спектором. Они посчитали заявление попыткой ухода от обещаний восстановить монумент в 2021 году, которые давал прежний глава города Александр Высокинский.

Открытое письмо ветеранов в адрес Орлова опубликовано в сообществе "В защиту истории".

"Мы, жители Екатеринбурга, поддерживаем обращение почетного гражданина города Семена Исааковича Спектора по восстановлению Краснознаменной группы с орденом Ленина. Считаем, что памятник вкладу свердловчан в Победу должен быть как можно скорее возвращен на плотину городского пруда", - говорится в тексте.

В поддержку выступили председатель Свердловской областной общественной организации "Союз ветеранов" Юрий Кравченко, член правления Союза ветеранов Афганистана, член Союза писателей России, директор культурного центра "Солдаты России" Евгений Бунтов, глава Свердловского отделения организации ветеранов ВДВ и войск специального назначения "Союз десантников" Евгений Тетерин и другие.

Напомним, ранее в мэрии уральской столицы заявили, что возврат Краснознаменки возможен лишь после ремонта части плотины.