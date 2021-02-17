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Владимир Соловьев (2020) | Фото: Соловьев Live, скрин видео

Мясников вступился за Соловьева после его слов о некоторых качествах Гитлера

Известный врач и телеведущий Александр Мясников вступился за телеведущего Владимира Соловьева, который сказал, что Гитлер в некотором смысле был даже порядочнее Навального, так как "был лично очень смелым человеком, в отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии, воевал доблестно во время Первой мировой войны".

Мясников, которого Соловьев иногда приглашает в свою передачу на радио "Вести ФМ", написал, что все просто ухватились за упоминание Гитлера и начали раскручивать эту тему. Но то, что тот или иной лидер имел те или иные качества, оправданием нацизма вовсе не является. Например, Геринг был один из знаменитейших летчиков Первой мировой войны. Также безусловно смелыми людьми были Наполеон, Юденич, Маннергейм, Корнилов, хотя они и были врагами.

"Не надо передергивать!" - подытожил Мясников.

Напомним, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору, чтобы оценить высказывание телеведущего на предмет реабилитации нацизма. Соловьев в ответ назвал Рашкина лжецом, который перекрутил слова, где и близко не было никакого оправдания нацизма.

Соловьева осудила также глава фонда "Холокост" Алла Гербер. По ее мнению, он позорит еврейский народ.

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Мясников вступился за Соловьева после его слов о некоторых качествах Гитлера

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