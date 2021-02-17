На Ямале посёлок Харп может "вернуться" в Лабытнанги

Депутаты Лабытнанги рассмотрят инициативу присоединения к городу посёлка Харп, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Наши соседи – жители Харпа обсуждают возможность присоединения посёлка к Лабытнанги. Местные депутаты предложили жителям вместе обсудить этот вопрос в ходе публичных слушаний. Решение – за харповчанами. Инициатива прозвучала. Депутаты и жители Лабытнанги также должны рассмотреть этот вопрос. Примем любое решение людей", - написала в своём Instagram мэр Лабытнанги Марина Трескова.

Ранее город и посёлок были одним целым, пока в 2004 г. Харп не вошёл в состав Приуральского района.