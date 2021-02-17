17 Февраля 2021
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Жанна Болотова (2021) | Фото: Агитпроп Youtube

"Все боятся". Над "Содружеством актёров Таганки" началась расправа?

Театр "Содружество актёров Таганки" переживает не лучшие времена. Учреждение возникло после того, как во взглядах на дальнейшее развитие театра на Таганке разошлись Юрий Любимов и Николай Губенко. Любимов выступил за сокращение труппы и фактически локальную перестройку в организации, после чего Губенко с группой единомышленников 22 апреля 1993 г. создал собственный театр. "Содружество актёров Таганки" долгое время оставалось своеобразной красной баррикадой в театральном мире Москвы. Но теперь над ними начинается фактическая расправа.

"Несколько театров - например, театр Фоменко, театр Захаровой - потеряли своих художественных руководителей, но к ним отнеслись бережно и уважительно, учитывая их направления. И только в наш театр каким-то чудом назначили человека, который совсем не в нашем художественном поле", - рассказала актриса Жанна Болотова, вдова Николая Губенко, в передаче журналиста Константина Сёмина "По-живому".

И фактически одну Таганку отдали другой. Сейчас в "Содружестве" еще сохраняется репертуар, но уже начинают внедряться эксперименты, в том числе такие неожиданные постановки, как "28 дней. Трагедия менструального цикла". При этом у коллектива не поинтересовались, хотят ли там участвовать в таких экспериментах.

"Сегодняшние актёры низведены до состояния рабского. Боятся все. Боятся всего. Театр сегодня как атомный объект или полицейская академия. Кто может позволить себе потерять работу?" - отмечает Жанна Болотова.

В завершение она предположила, что до лета театр, возможно, еще покажет несколько спектаклей из прежнего репертуара. Но в дальнейшем, по всей видимости, ему уготована незавидная судьба.

Жанна Болотова(2021)|Фото: Агитпроп Youtube

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"Все боятся". Над "Содружеством актёров Таганки" началась расправа?

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Теги: Таганка, Губенко, Болотова



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