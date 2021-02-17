Суд признал эк-губератора Хабаровского края Ишаева виновным в растрате

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным в растрате экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева.

В приговоре говорится, что Ишаев совершил растрату с использованием служебного положения в особо крупном размере, передает ТАСС.

Также виновным признан другой фигурант дела — экс-директор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов.

Напомним, Ишаев был задержан 28 марта 2020 года, в тот же день отправлен под домашний арест.

Как считает следствие, экс-чиновник, работая вице-президентом "Роснефти" сдал представительству этой компании в Хабаровске по завышенной стоимости 250 кв. м офисной площади, принадлежащей его собственной компании. Ущерб оценивается в 7,5 млн руб. Ишаев вину не признает.