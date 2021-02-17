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Образование В России
Олег Смолин (2021) | Фото: duma.gov.ru

Закон о просвещении ко второму чтению ужесточили еще больше

Комитет Госдумы по образованию и науке сегодня рассмотрел поправки к закону "Об образовании" перед вторым чтением, ранее инициатива депутатов Климова, Афанасьева и Кравченко о "лицензировании просвещения" встретила критику в общественных и научных кругах, петиция против поправок собрала несколько сотен тысяч подписей. На заседании профильного комитета критики документа предложили смягчить формулировки, однако эти предложения были отклонены и, напротив, к основному чтению проект закона оказался еще жестче, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат Олег Смолин предложил убрать из проекта поправок все, что написано про просветительскую деятельность, и ограничиться формулировкой о недопустимости иностранного влияния на нее. Он аргументировал это тем, что определение просветительской деятельности, которое содержится в законе, противоречит модельному закону по СНГ, также он предлагал рассмотреть возможность принятия отдельного закона о просветительской деятельности, но его не поддержали.

Олег Смолин(2021)|Фото: duma.gov.ru

“Я вообще считаю, что если комиссия хотела ограничивать иностранное влияние в сфере российского образования, то так надо было и написать, просветительская деятельность к этому не имеет ровно никакого отношения. Сейчас концепция законопроекта противоречит 250-летней традиции российской интеллигенции. Мы любим говорить про то, что мы приверженцы традиционных ценностей, так вот традиционная ценность российской интеллигенции заключается в том, чтобы просвещать народ, а не в том, чтобы ограничивать это просвещение”, - сказал Смолин.

Поправки Смолина, отменяющие “лицензирование” дополнительного образования, не приняли. Хотя парламентарий предложил дельные вещи - если цель поправок состоит в том, чтобы защитить просвещение от злостного иностранного влияния, то и акцент нужно делать на этом, а не на регулировании просветительской деятельности в целом, дублируя уже имеющиеся постулаты Конституции, такие как "запрет на разжигание межнациональной или социальной розни" и тому подобное. Смолин ретранслировал основную претензию научного сообщества к законодателям - никто в Госдуме не принимает поправки, направленные на помощь просвещению, но эту деятельность с удовольствием ограничивают и ставят под контроль государства.

При этом депутат от "Единой России" и один из авторов поправок Борис Кравченко предложил еще и расширить перечень тех ведомств, с которыми нужно согласовывать просветительскую деятельность. Также он предложил расширить перечень лиц и организаций, имеющих право осуществлять просветительскую деятельность, за счет включения в нее органов государственной власти и иных государственных органов, органов местного самоуправления и уполномоченными ими организаций. И его инициативу поддержали.

На это депутат Смолин заметил: “Немножко странно, что государство становится главным просветителем. Даже в советское время существовала специальная организация, которая этим занималась, а государственные органы на это не претендовали”.

Под дополнительный и бдительный контроль из-за принятых поправок попадают все международные связи вузов и школ. На заседании комитета поддержали поправку и о том, что правительство должно определять, какие договоры о международных проектах и связях подлежат утверждению. Предполагается, что министерства должны навести порядок в отношении всех международных договоров за год.

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Закон о просвещении ко второму чтению ужесточили еще больше

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Теги: закон об образовании, просвещение, госдума, смолин



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