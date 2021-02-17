В Магнитогорске сотрудник полиции подозревается в получении взятки

В Магнитогорске заместитель начальника структурного подразделения одного из районных отделов полиции подозревается в получении взятки, а руководитель юридической компании – в даче взятки, сообщили накануне в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2020 г. сотрудник полиции получил 70 тыс. руб. от руководителя юридической компании. За это полицейский не должен был проводить проверки соблюдения требований миграционного законодательства иностранными гражданами, которым юрист оказывал услуги по оформлению документов для пребывания на территории Российской Федерации.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.