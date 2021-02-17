Екатеринбург получил полное обеспечение кислородом машин скорой медицинской помощи с помощью Фонда святой Екатерины

На городской Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса завершены пусконаладочные работы концентратора кислорода «Провита 200» и дожимного компрессора для заправки кислородных баллонов, передает корреспондент Накануне.RU. 12 миллионов рублей для приобретения кислородной станции выделили учредители Фонда святой Екатерины.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде, новая кислородная станция полностью покрывает потребности скорой помощи Екатеринбурга в кислороде даже с учетом возможных чрезвычайных ситуаций и возможного роста числа заболевших. При этом, время на замену кислородных баллонов в машинах скорой помощи сократилось в разы.

«Самое главное — это временной фактор. Для скорой медицинской помощи очень важна оперативность, чтобы мы не ждали, когда придет машина с баллонами, а быстро могли обеспечить замену на полный. Даже в экстренной ситуации, если вдруг закончились полные баллоны, мы можем заправить новый за 5–7 минут. Мы благодарны учредителям Фонда святой Екатерины за такой подарок городу», — сказал главный врач ГБУЗ СО «Станция скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса» Игорь Пушкарев.

Сейчас максимальное время на замену пустого баллона на полный с момента заезда на площадку до выезда составляет всего 5 минут. При использовании старого компрессора требовалось гораздо больше времени для заправки баллона, что приводило к образованию очереди из машин. Работа кислородной станции осуществляется в круглосуточном режиме. Это позволяет бесперебойно осуществлять заправку баллонов и избегать большого скопления машин скорой помощи на площадке.

«Город теперь на 100% обеспечен кислородом. У нас нет сторонних поставщиков, что, безусловно, удобно. Машины скорой помощи могут буквально за несколько минут получить необходимый кислород. Раньше кислород закупался, а сегодня мы получаем его по стоимости электроэнергии», — говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Кислородные баллоны установлены в каждой машине скорой помощи и используются при транспортировке пациентов с дыхательной недостаточностью, а также для искусственной вентиляции легких при инфарктах, инсультах, угрожающих жизни ранениях и массивных ожогах.

Напомним, что по решению учредителей Фонда святой Екатерины — генерального директора УГМК Андрея Козицына, председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина и владельца группы компаний «Сима-ленд» Андрея Симановского — для автопарка станции медицинской помощи Екатеринбурга приобретены 55 машин. Это позволило закрыть потребность медицинских служб города в автотранспорте.