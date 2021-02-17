17 Февраля 2021
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Политика Свердловская область В России
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

ВККС открыла вакансию на пост главы Арбитражного суда Свердловской области

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакантной должности председателя Арбитражного суда Свердловской области.

Как сообщается на официальном сайте ВККС, сейчас начался прием заявлений и документов от претендентов. Последний день приема – 17 марта 2021 года.

"Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются", - говорится в сообщении.

Светлана Цветкова(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, ранее председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова ушла в почетную отставку. Сейчас обязанности председателя исполняет Станислав Сидоркин, ранее работавший одним из заместителей Цветковой.

После проведения конкурса нового главу свердловского арбитража должен будет утвердить Владимир Путин.

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ВККС открыла вакансию на пост главы Арбитражного суда Свердловской области

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Теги: Арбитражный суд, вакансия, Цветкова, ВККС



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