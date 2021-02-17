ВККС открыла вакансию на пост главы Арбитражного суда Свердловской области

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакантной должности председателя Арбитражного суда Свердловской области.

Как сообщается на официальном сайте ВККС, сейчас начался прием заявлений и документов от претендентов. Последний день приема – 17 марта 2021 года.

"Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова ушла в почетную отставку. Сейчас обязанности председателя исполняет Станислав Сидоркин, ранее работавший одним из заместителей Цветковой.

После проведения конкурса нового главу свердловского арбитража должен будет утвердить Владимир Путин.