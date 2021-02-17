В Нижневартовске День защитника Отечества отметят военно-спортивными играми и десятками других мероприятий

В Нижневартовске в рамках подготовки ко Дню защитника Отечества в центре детского и юношеского технического творчества "Патриот" пройдут десятки различных мероприятий, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Воспитанники центра онлайн и офлайн поучаствуют в состязании "Меткий стрелок", соревнованиях по троеборью, в городских военно-спортивных играх "Орлёнок" и "Зарница". Также подростки познакомятся с биографиями югорских ветеранов Великой Отечественной войны, примут участие в конкурсе "А ну-ка, парни!", познавательном мероприятии "Техника на страже мира". Обучающиеся, родители, сотрудники центра традиционно участвуют во всероссийской акции "Посылка и письмо солдату", в конкурсах, где юные вартовчане смогут проявить свои творческие, физические, интеллектуальные способности. По словам главы "Патриота" Фаиля Кадрова, учреждение посещают 3,9 тыс. детей и подростков. В центре реализуется 49 программ дополнительного образования.

"Одно из важных направлений воспитания подрастающего поколения – участие подростков в поисковом движении. В Нижневартовске с 2008 г. действует Молодёжная общественная организация "Ассоциация поисковых отрядов "Десант Памяти"", в составе которой – 22 отряда. Наш город – лидер поискового движения в Югре. Начиная с 2005 г., мы выезжаем в экспедиции в разные районы России, где проходили военные действия в годы Великой Отечественной войны".

География поисковых работ, в которых принимают участие вартовчане, обширна: Волгоградская, Псковская, Орловская, Ростовская, Новгородская области, города-герои Керчь и Севастополь, республики Карелия и Кабардино-Балкария. Поднято и перезахоронено 2,1 тыс. останков солдат Рабоче-крестьянской Красной армии и флота, установлено 42 фамилии погибших бойцов.

По словам выпускника военно-патриотического подразделения центра "Патриот", бойца поискового отряда "Самотлор" Максима Абдуллина, к поисковому движению его приобщили педагоги, подполковник в отставке, педагог дополнительного образования Виктор Кобзев и педагог дополнительного образования Рашид Тухтасинов.

"Мне удалось принять участие в двух Межрегиональных военно-поисковых сборах, в двух экспедициях в районе города-героя Севастополь в 2018 и 2019 годах, - поделился Максим Абдуллин. – Надеюсь, впереди у меня ещё будут поездки на поля сражений Великой Отечественной войны. Поисковая работа – огромный кропотливый труд по восстановлению отдельных страниц истории Великой Отечественной войны".