17 Февраля 2021
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Общество За рубежом
протесты в Испании (2021) | Фото: t.me/worldprotest

Арест рэпера-коммуниста в Испании привел к беспорядкам

В ряде испанских городов прошли митинги в поддержку арестованного рэпера Пабло Хаселя.

В результате столкновений между демонстрантами и полицией около 30 человек пострадали, восемь из них госпитализированы.

В ряде городов Каталонии радикалы переворачивали и жгли контейнеры, бросали в полицейских различные предметы. Стражи порядка применили дубинки и резиновые пули, пишет RT.

Напомним, рэпер-коммунист Пабло Хасель (настоящее имя Пабло Ривадулло Дуро) был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за высказывания в сети. Ему вменяют призывы к терроризму и оскорбление монархии.

По мнению El Pais, приговор может быть ужесточен: Хаселю грозит до двух лет лишения свободы, поскольку он не оплатил штраф, который ему также начислили, а также находился на испытательном сроке в 2,5 года по делу о нападении на журналиста. Были в биографии рэпера также обвинения в организации протестов в поддержку экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, еще одно обвинение касалось распространения на YouTube песен, в которых Хасель, как утверждают официальные власти, выражал поддержку атак террористов и призывал атаковать членов испанских парламентских партий. В то же время сторонники рэпера считают, что он преследуется за свои оппозиционные взгляды.

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Арест рэпера-коммуниста в Испании привел к беспорядкам

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Теги: пабло хасель, испания, беспорядки



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