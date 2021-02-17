17 Февраля 2021
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сосны, югра, природа, лето, лес, лесная дорога (2020) | Фото: пресс-служба главы администрации Сургутского района

В Перми проведут экологическую экспертизу участка, где РЖД планирует построить гостиницу

Власти Перми проведут экологическую экспертизу, чтобы определить будет ли причинен вред природе Черняевского леса при строительстве гостиницы "РЖД", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Поручение отдал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Площадь земельного участка, на котором будет построена гостиница, составляет 1,27 га. Земельный участок не входит как в границы Пермского городского лесничества, так и в границы особо охраняемой природной территории местного значения – охраняемого ландшафта "Черняевский лес". Участок является смежным с этими территориями

Участок, на котором может появиться гостиница, принадлежит компании и находится за ДКЖ, его площадь 1,27 га. В пресс-службе городской администрации отмечают, что эта земля не входит в границе лесничества или в границы Черняевского леса.

Сейчас собственнику земельного участка направлено задание на проведение экспертизы, вопросы, на которые должны ответить эксперты и состав экспертного заключения. Планируется, что процедура должна определить, соответствуют ли документы экологическим требованиям и не нарушают ли законов в области охраны окружающей среды. Планируется оценить и расчет рассеивания загрязняющих веществ и воздействия шума.

Отметим, что ранее жители микрорайонов ДКЖ, Светлый, Парковый и участники Пермской зеленой коалиции выступили против застройки буферной зоны Черняевского леса. Пермяки собрали более 2 тыс. подписей под петицией, а также направили около 100 писем в мэрию.

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В Перми проведут экологическую экспертизу участка, где РЖД планирует построить гостиницу

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Теги: РЖД, строительство, экологическая экспертиза



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