17 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
куриный помет, экология, свалка (2019) | Фото: СУ СКР по Свердловской области

На птицефабрику "Равис" возбудили административные дела из-за помета и навоза на полях

Прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства в деятельности ООО "Равис-птицефабрика Сосновская", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Птицефабрика осуществляет деятельность на площадках в поселках Рощино, Бутаки, Новобатурино и Песчаное.

В ходе проверки было установлено, что производственный контроль в период НМУ осуществляется не в полном объеме, не выполняется план-график контроля нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов загрязняющих веществ, в 2020 году не проведены замеры аккредитованной лабораторией на 26 источниках выбросов.

Птицефабрика не обеспечивает полноту и достоверность учета образовавшихся и размещенных в 2020 году отходов. Не установлены окончательные размеры санитарно-защитных зон Еткульского, Шершневского и Песчаного отделений.

"При размещении для компостирования смеси куриного помета и свиного навоза на земельных участках в Сосновском, Еткульском районе и Троицком районе нарушается почвенный покров, что приводит к захламлению данных земельных участков отходами производства. Удобрения, изготавливаемые на основе смеси навоза и помета в установленном законом порядке не внесены в каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.

На предприятие и должностных лиц возбудили административные дела. Руководитель птицефабрики получил представление с требованием устранить нарушения природоохранного законодательства.

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На птицефабрику "Равис" возбудили административные дела из-за помета и навоза на полях

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Теги: Равис, куриный помет, навоз, экология,



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