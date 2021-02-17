"Будем разбираться". Куйвашев - про буксировку аутсорсинговой "скорой"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с буксировкой машины "скорой помощи" в Нижнем Тагиле. На видео в соцсетях автомобиль компании-аутсорсера "РТ - социальная сфера" везут на сцепке.

Как сказал губернатор в беседе с корреспондентом Накануне.RU, он разберется в том, почему поставленная по аутсорсингу машина сломалась так быстро.

"Будем разбираться", - заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, аутсорсинг в Нижнем Тагиле стартовал с 1 февраля. Несмотря на то, что контракт оказался самым дорогим в России, водители сразу начали жаловаться на то, что поставленные вместо новых иномарок б/у "ГАЗели" оказались без раций и дополнительных фонарей освещения, более того, их даже не застраховали по полису КАСКО. Сам губернатор объяснял внедрение аутсорсинга необходимостью "выбраться из каменного века".