17 Февраля 2021
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стела, саммит GMIS-2019, Иннопром-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

"Иннопром-2021" пройдет в традиционном формате

Международная промышленная выставка "Иннопром", которая традиционно проходит летом в Екатеринбурге, в этом году должна состояться в своем обычном формате. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов.
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Напомним, в 2020 году "Иннопром" проходил в режиме онлайн. От традиционного формата выставки было решено отказаться из-за ситуации с коронавирусом.

Как рассказал Породнов на сегодняшней пресс-конференции, на данный момент идет активная стадия подготовки "Иннопрома" в оффлайн-формате.

"Все как было раньше: четыре дня, на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо", с приемом, с культурной программой. Страной-партнером, как и планировалось, остается Италия", - сообщил гендиректор Агентства по привлечению инвестиций.

Александр Породнов (2017)|Фото: Накануне.RU

Также он прояснил ситуацию с участием экспонентов из других стран.

"Сейчас оператор выставки с министерством промышленности и торговли и министерством иностранных дел прорабатывает специальный режим для участников. Возможность для зарубежных участников принять участие в "Иннопроме" будет", - заверил Александр Породнов.

Кроме этого, он исключил перенос "Иннопрома" в Ташкент. По его словам, в официальных документах местом проведения выставки закреплен Екатеринбург.

Как сообщало Накануне.RU, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поделился планами по расширению формата "Иннопрома".

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"Иннопром-2021" пройдет в традиционном формате

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Теги: Иннопром, формат, выставка, Екатеринбург



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