В Крыму с 1 марта отменят основные коронавирусные ограничения

В Крыму большая часть ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, будет снята с 1 марта.

Если тенденцию к снижению заболеваемости не изменится, в республике из ограничений с начала весны будет действовать только запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Будет разрешено проведение свадеб, торжеств, выставок. Не исключена возможность увеличения разрешенной загрузки театров и кинотеатров до 75% посадочных мест, пишет Regnum. При этом пока останутся 50% от наполняемости залов общепита.

Напомним, в Крыму перед новогодними праздниками вводили ограничения на работу фудктортов и общепита в ночное время. Также под запретом были ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг и другие развлекательные и образовательные мероприятия в ТЦ. Работодателям запретили устраивать корпоративы на рабочем месте.