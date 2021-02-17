17 Февраля 2021
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Девушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

В Крыму с 1 марта отменят основные коронавирусные ограничения

В Крыму большая часть ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, будет снята с 1 марта.

Если тенденцию к снижению заболеваемости не изменится, в республике из ограничений с начала весны будет действовать только запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Будет разрешено проведение свадеб, торжеств, выставок. Не исключена возможность увеличения разрешенной загрузки театров и кинотеатров до 75% посадочных мест, пишет Regnum. При этом пока останутся 50% от наполняемости залов общепита.

Напомним, в Крыму перед новогодними праздниками вводили ограничения на работу фудктортов и общепита в ночное время. Также под запретом были ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг и другие развлекательные и образовательные мероприятия в ТЦ. Работодателям запретили устраивать корпоративы на рабочем месте.

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В Крыму с 1 марта отменят основные коронавирусные ограничения

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Теги: крым, коронавирус, ограничения по коронавирусу



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