Совет Федерации утвердил пять членов нового состава ЦИК

Совет Федерации сегодня одобрил треть кандидатов в новый состав Центральной избирательной комиссии.

Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко напомнил, что в марте истекают полномочия действующего состава ЦИК. ЦИК состоит из 15 членов и формируется один раз в пять лет. СФ выдвигает пять членов комиссии.

"Комитет по регламенту собрал предложения о кандидатурах от 84 регионов. 16 февраля были изучены все кандидатуры. Всем кандидатам были заданы вопросы. В список включены:

Николай Булаев – действующий зампред главы ЦИК

Людмила Маркина – глава избиркома Орловской области более 10 лет

Эльмира Хаймурзина – глава городского округа Красногорск (Подмосковье)

Евгений Шевченко – действующий член ЦИК

Борис Эбзеев – действующий член ЦИК", - сообщил Тимченко.

От сенаторов на обсуждении кандидатов поступил только один вопрос – главу Красногорска спросили об отношении к голосованию по почте. Хаймурзина сообщила, что не видит необходимости в голосовании по почте. По ее мнению, "Мобильный избиратель" прекрасно себя зарекомендовал во время последних выборов президента России. "Почта – вопрос очень спорный, а "Мобильный избиратель" удовлетворяет все подобные потребности", - заявила глава Красногорска.

Николай Булаев, выступая с ответным словом перед сенаторами, заявил, что в новой комиссии будет значительно больше женщин, и это, по его мнению, хорошо. Спикер СФ Валентина Матвиенко прокомментировала: "Где надо пахать, работать, там процент женщин всегда выше, а где надо руководить – там наоборот".

Ожидается, что сегодня же вопрос о выдвижении кандидатов от Госдумы рассмотрит и нижняя палата российского парламента.