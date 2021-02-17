В Прикамье проходят летные учения с участием истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ

В Пермском крае истребители-перехватчики МиГ-31БМ, дислоцирующиеся на авиабазе "Сокол" в Перми, принимают участие в летно-тактическом учении, сообщает "Ъ".

По данным Минобороны, в учении принимают участие десять МиГ-31БМ, 50 единиц наземной техники и 500 военнослужащих. Экипажи МиГ-31БМ совершат вылет в условный охраняемый район для обнаружения, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей, а также выполнят перебазирование на запасной аэродром в Астраханской области.