СБУ вызвала Шария на допрос

СБУ вызвала на допрос 22 февраля известного блогера Анатолия Шария, которого накануне обвинила в госизмене и работе на Россию.

После его неявки будет принято решение об объявлении Шария в розыск. Вероятно, Украина потребует от Испании, где проживает блогер, его экстрадиции.

Сам Шарий в эфире запрещенного канала "112" был резок. Она назвал Владимира Зеленского "карликом недоразвитым" и "хриплым дегенератом", у которого "сорвало крышу".

Шарий написал, что "Великий Император Зеленский планирует через своего клоуна [главу СБУ] Баканова обыски во всех офисах Партии Шария", чтобы найти там оружие и под этим предлогом запретить партию, прошедшую в горсоветы нескольких крупных городов.

"Вот такая гениальная идея у твари этой преступной", - заключил блогер.

Интересное мнение по поводу Шария высказал недавний вице-премьер и министр соцполитики Украины Павел Розенко. Он полагает, что Шарий платит офису Зеленского и СБУ "за тот пиар, который они ему сейчас на ровном месте абсолютно делают". Если то не так, тогда в этих двух конторах "полная клиника", сказал Розенко.

Он тоже вспомнил, что в 2019 году Шарий поддерживал Зеленского на выборах президента, чтобы не переизбрался Порошенко. И Зеленский против не был.

"И тогда вопрос: если Шарий - агент спецслужб, то кто тогда Зеленский?" - спросил экс-министр.

Телеграм-канал "Резидент", также недавно обвиненный СБУ в работе на Россию, пишет, что Зеленский совершает очередную стратегическую ошибку, ища виновных в обвале своих рейтингов, и становится новым Порошенко, против которого два год назад выступило подавляющее большинство населения.