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Роман Абрамович (2018) | Фото: eg.ru

Абрамович планирует инвестировать в люксовый отель в Геленджике, - СМИ

Российский миллиардер и предприниматель Роман Абрамович зарегистрировал в Геленджике и Карелии две компании, предположительно, они займутся развитием гостиничного сегмента его бизнеса, пишет "Коммерсант".

По данным газеты, в феврале этого года Абрамович учредил юрлица ООО "УК "Норд Эстейт" (Карелия) и "УК "Юг Эстейт" (Геленджик). Основной вид деятельности в обеих компаниях — управление недвижимостью.

Источники сообщили изданию, что бизнесмен интересовался созданием люксовых гостиниц. В Геленджике Абрамовича интересовало создание люксового гостиничного актива с виноградником, в число рассматриваемых им площадок входило "Шато де Талю".

В прошлом году сообщалось, что Абрамович и его партнеры по компании Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов намерены сократить свои доли в RFP Group - крупнейшем лесопромышленном предприятии на Дальнем Востоке.

СМИ писали, что желание выйти из бизнеса связано с высоким уровнем долга холдинга, который стало сложно обслуживать. В конце 2016 года задолженность составляла около 16,5 млрд рублей.

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Абрамович планирует инвестировать в люксовый отель в Геленджике, - СМИ

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Теги: роман абрамович, геленджик, гостиничный бизнес



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