"Маяк" возобновил снос здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Работы по сносу исторического конструктивистского здания ПРОМЭКТа на Декабристов, 20 в Екатеринбурге возобновились. Напомним, что в конце прошлого месяца демонтаж был приостановлен из-за возбуждения прокуратурой административного дела в адрес директора ООО "ГУП Инвестстрой", которое и осуществляет работы по сносу здания. Причиной стали нарушения.

Также в начале февраля в отношении гендиректора ООО "Специализированный застройщик "Дом" Тимофея Конькова было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ за нарушение застройщиком требований федерального закона №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов в РФ" при сносе ПРОМЭКТа.

На момент публикации комментарий от корпорации "Маяк" о причинах возобновления работ получить не удалось.

Напомним, что разбор конструктивистского здания на улице Декабристов, 20 начался еще перед Новым годом и в праздники продолжился усиленными темпами, несмотря на поданное заявление на включение его в перечень объектов культурного наследия. Администрация Екатеринбурга заверила представителей СМИ, что корпорация предоставила им все необходимые документы, подтверждающие законность сноса здания. Правда продемонстрировать документ проекта в мэрии отказались, сославшись на коммерческую тайну. При этом, как пишет телеграм-канал издания "Вечерние ведомости", в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности такой документ отсутствует. Все, что система смогла предоставить - это схема земельного участка.