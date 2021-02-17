На Южном Урале за сутки у 249 человек подтвержден COVID-19

В Челябинской области за сутки у 249 человек подтвержден COVID-19, десять пациентов скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 49 тыс. 738 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 916 заболевших. За сутки выписаны 346 человека, всего в регионе выздоровели 41 тыс. 842 пациента.

За прошедшие сутки умерло 10 человек, из них шесть от коронавируса. Еще у четырех человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.