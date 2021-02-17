17 Февраля 2021
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Политика За рубежом
флаг США, силуэт военного, военный, вмешательство (2017) | Фото: kremlinpress.com

Вместо Байдена с мировыми лидерами разговаривает Харрис - The National Pulse

Вице-президент США Камалла Харрис принимает звонки от имени главы государства и делает заявления, которые относятся к президентским полномочиям. Об этом пишет издание The National Pulse.

Отмечается, что сам Белый дом накануне опубликовал отчет о разговоре Харрис с президентом Франции Эммануэлем Макроном. И в нем она, как президент, заявила о своей приверженности укреплению двусторонних отношений и решению ряда международных вопросов.

Кроме того, сообщается, что Харрис недавно имела разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Странно, что вице-президент вступает в контакт с ключевыми мировыми лидерами всего через несколько недель после прихода к власти новой администрации", - пишет издание.

Еще во время предвыборной кампании многие эксперты прогнозировали, что реальным президентом будет именно Харрис, а не престарелый Джо Байден.

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Вместо Байдена с мировыми лидерами разговаривает Харрис - The National Pulse

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Теги: США, Джо Байден, Камалла Харрис



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