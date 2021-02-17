17 Февраля 2021
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полиция (2021) | Фото: Накануне.RU

Полиция Екатеринбурга нашла пропавшую 14-летнюю девочку из Арамиля

В Екатеринбурге завершены поиски 14-летней девочки из Арамиля, пропавшей накануне. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Напомним, что подросток с 11 февраля находилась в уральской столице у бабушки по адресу Шейнкмана, 128. С 14 на 15 февраля девочка ушла из дома и пропала. На данный момент ребенок передан его законным представителям.

Ранее на Южном Урале завершены поиски пропавшей 11-летней девочки. Напомним, разыскивалась Виктория Т. 2009 года рождения.

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Полиция Екатеринбурга нашла пропавшую 14-летнюю девочку из Арамиля

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Теги: Екатеринбург, поиски, ребенок



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