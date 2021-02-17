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Наука и техника В России
грузовой корабль Прогресс МС 09 (2018) | Фото: Roscosmos.ru

Грузовик "Прогресс" пристыковался к МКС со второй попытки

Транспортный непилотируемый корабль "Прогресс МС-16" пристыковался к МКС, но только со второй попытки. Автоматическая стыковка не сработала, так что экипажу Международной космической станции пришлось стыковать корабль в ручном режиме.

Грузовик доставил на орбитальную станцию более 2,5 т "полезной нагрузки": 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник" и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1400 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладки для проведения космических экспериментов по российской программе, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды и рационы питания. Также на борту "Прогресса" ремонтно-восстановительный комплект, который можно использовать для заделывания ставшего уже легендарным отверстия в стене МКС.

"После завершения необходимых проверок герметичности стыка командир МКС-64, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков и бортинженер МКС-64, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков откроют переходные люки и выполнят заключительные операции по демонтажу стыковочного механизма, переводу системы электропитания "Прогресса" на объединенное питание и консервации грузового корабля", - говорится в сообщении российской космической госкорпорации.

Сейчас экипаж МКС впервые за долгое время составляет семь человек – это стало возможно благодаря вводу в эксплуатацию американского пилотируемого корабля Crew Dragon.

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Грузовик "Прогресс" пристыковался к МКС со второй попытки

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Теги: прогресс, мкс, грузовой корабль



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