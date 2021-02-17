17 Февраля 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Степан Бандера, ОУН (2014) | Фото:

Львовский облсовет просит Зеленского снова сделать Бандеру героем Украины

Львовский областной совет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной раде с просьбой дать звание героя Украины нацистскому коллаборационисту Степану Бандере. Депутаты считают, что его деятельность "символизирует целую эпоху борьбы Украины за независимое соборное государство, а его имя стало символом украинского национально-освободительного движения".
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Напомним, Виктор Ющенко в январе 2010 года, за месяц до ухода с поста президента, присвоил Бандере это звание. В последние дни перед уходом он демонстративно вручил награду внуку преступника. Через несколько дней президентом стал Виктор Янукович, который осудил это и пообещал отменить. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд признал указ Ющенко незаконным, так как, согласно закону, героем Украины может стать только гражданин Украины, а Бандера им не был. Ющенко обжаловал постановление суда, но Донецкий апелляционный административный суд оставил его в силе. Решение апелляционного суда могло быть обжаловано в течение месяца в Верховном суде, но этого никто не сделал, и в 2011 году Высший административный суд окончательно оставил в силе решение об отмене незаконного и аморального присвоения Бандере звания героя.

Нынешнее обращение Львовского облсовета, особенно если оно повлечет конкретные действия, может вызвать очень резкую реакцию Польши. В 2010 году, после указа Ющенко, многие польские политики выражали крайнее возмущение. К слову, тогда против этого выступил также Европарламент.

Как сообщало Накануне.RU, на днях Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение горсовета от 7 июля 2016 года о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Правда, решение не окончательное и может быть обжаловано.

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Львовский облсовет просит Зеленского снова сделать Бандеру героем Украины

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Теги: Украина, Бандера



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