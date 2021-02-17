17 Февраля 2021
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свалка мусор мешок помойка (2007) | Фото: Накануне.RU

Мусорным коллапсом в Бурятии занялся Следственный комитет

Следственный комитет в Бурятии начал проверку информации о прекращении вывоза отходов из нескольких районов в связи с уходом подрядчиков от регионального оператора.

Следователи усмотрели в этом признаки халатности со стороны должностных лиц министерства природных ресурсов республики.

Ранее руководитель регионального оператора по обращению с отходами в Бурятии Дмитрий Дружинин извинился перед местными жителями за "временные трудности" с вывозом мусора, передает Regnum.

В феврале три оператора прекратили вывоз твердых бытовых отходов в семи районах республики, два из которых расположены в центральной экологической зоне Байкала. Причина – задолженность регоператора "Экоальянс" за услуги подрядных организаций. В СМИ сообщалось, что в селах начали расти стихийные мусорные свалки.

Дружинин сообщил, что на замену отказников вышли техника и люди из Улан-Удэ. В компании ищут новых подрядчиков по работе с отходами в районах.

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Мусорным коллапсом в Бурятии занялся Следственный комитет

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Теги: бурятия, мусор, свалки, регоператор



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