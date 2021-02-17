РФ вновь наращивает вложения в гособлигации США – сумма достигла $6 млрд

Россия вложила в государственные ценные бумаги США $6 млрд. Это данные на декабрь 2020 года, еще в ноябре сумма вложений составляла всего $4,9 млрд, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Минфина США.

Большая часть суммы приходится на краткосрочные облигации ($4,8 млрд), остальное – в долгосрочные.

По сравнению с мартом 2020 года инвестиции России в эти активы увеличились почти в два раза – весной цифра составляла $3,85. Но при этом цифра несравнимо меньше показателей 2013 года – тогда пик вложений составил $164,3 млрд. В 2014-м году Россия начала вывод резервов из американских гособлигаций.