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Борис Рыжий, памятный знак (2020) | Фото: Пресс-служба &quot;Атомстройкомплекса&quot;

Екатеринбургские активисты организовали сбор подписей за присвоение безымянному скверу имени Бориса Рыжего

Активисты движения "За правду" совместно с одноименным культурным фронтом, продолжают кампанию по присвоению безымянному скверу в Екатеринбурге имени поэта Бориса Рыжего. Территория находится напротив дома №44 по ул. Титова, где проживал поэт.

"Сейчас этот сквер для горожан отождествляется с его именем. Здесь до сих пор растут те самые тополя, а вдоль снуют туда-сюда "розовые, звенящие трамваи с сонными глазами". Однако сквер, который занял так много места в творчестве поэта, – безымянный. Мы считаем, что присвоить скверу имя Бориса Рыжего было бы самым правильным решением, чтобы увековечить его память в топографии города", - отмечают активисты.

Для поддержки кампании необходимо скачать подписной лист, подписать его, а также привлечь к инициативе своих друзей. Затем лист нужно передать активистам.

На данный момент подписи собирают только по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 5, оф. 101, но в ближайшее время точек сбора станет больше.

Напомним, в Екатеринбурге установили памятный стенд возле дома, где провел свое детство поэт Борис Рыжий. В доме №44 по улице Титова стихотворец прожил с 1980 по 1991 годы. Знак был воздвигнут компанией "Атомстройкомплекс". В сентябре же прошлого года в администрации Екатеринбурга призвали перестать "называть улицы именами умерших" и делать из уральской столицы "кладбище".

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Екатеринбургские активисты организовали сбор подписей за присвоение безымянному скверу имени Бориса Рыжего

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Теги: Борис Рыжий, За правду, сбор подписей, сквер



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