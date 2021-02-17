В Челябинске требуют возбудить уголовное дело по факту хищения 16 млн при реставрации театра оперы и балета
В Челябинске прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения свыше 16 млн рублей при реставрации здания государственного театра оперы и балета имени Глинки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
Работы проводились в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.
В ходе проверки установлено, что подрядчик в нарушении контракта использовал более дешевые материалы при реставрации цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец объекта культурного наследия. В результате ущерб составил более 16 млн руб.
Материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, осуществляющих указанные работы, по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество).