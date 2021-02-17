Власти Прикамья увеличат расходы на здравоохранение и бесплатное питание школьников

Депутаты комитета по социальной политике заксобрания Пермского края рассмотрели изменения в краевой бюджет на ближайшие три года. Было решено увеличить расходы на ремонт больниц, объектов культуры и образования, организацию бесплатного питания школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента.

Исполняющая обязанности министра финансов Екатерина Тхор сообщила, что предлагается увеличить расходы краевого бюджета на ремонт больниц в 2021 на 395 млн руб., в 2023 – на 213 млн руб. Кроме того, планируется увеличить расходы на финансовое обеспечение детских выездных патронажей на 16,4 млн руб.

Депутат Дарья Эйсфельд поинтересовалась, с чем связано увеличение расходов на горячее питание для школьников начальных классов.

"На реализацию мероприятий предусмотрено 27% финансирования из бюджета региона, остальная часть – федеральные средства. После утверждения федерального бюджета был скорректирован объем финансирования. По федеральному нормативу на одного ребенка выделено 58 рублей. В нашем регионе норма увеличена и составляет 75,5 рублей. Чтобы не снижать наш норматив и выдержать норму, необходимо увеличение расходов краевого бюджета. В этом случае численность детей не корректировалась", - прокомментировала заместитель министра образования Ольга Шабурова.

Члены комитета по социальной политике рекомендовали заксобранию рассмотреть проект закона в первом чтении. Завтра он будет принят на заседании регионального парламента.