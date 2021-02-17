17 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
Агрокомплекс Чурилово, долги по зарплате, (2021) | Фото: vk.com/tekslerpomogi

Работники челябинского агрокомплекса пожаловались на задержку зарплат

В Челябинске работники агрокомплекса "Чурилово" пожаловались, что на предприятии постоянно задерживают заработную плату, передает корреспондент Накануне.RU.

"От лица работников агрокомплекса Чурилово, прощу помощи от вас!!! Постоянные задержки и заморозки заработной платы!!! У людей кредиты, ипотеки, дети... Как жить что делать? Писали и в трудовую нечего не изменилось, писали и вам тоже тишина!! Из года в год такая ситуация!!!! Уже нету денег ездить на работу и содержать семью", - написали работники в группе "Текслер, помоги" в соцсети.

По словам работников, зарплату начали задерживать с октября. Сначала на неделю, а последние два месяца выплачивают с опозданием в две недели.

Агрокомплекс Чурилово, долги по зарплате,(2021)|Фото: vk.com/tekslerpomogi

"Очень много людей уволилось из-за систематических задержек по зарплате! Многие обращались в трудовую инспекцию, но им всё сходит с рук. А таких "бунтарей", как они нас называют, увольняют по статье, либо заносят в чёрный список. И никакой управы на них нет… Рабочих за людей не считают. Кто уволился, так и заморозку по зп не выплатили, так и у меня там тоже деньги остались, теперь ничего и не докажешь", - пишут в комментариях жители.

В агрокомплексе "Чурилово" заявили, что заработная плата работникам была перечислена с опозданием 16 февраля. Выплачен аванс за январь. В компании подчеркнули, что задержка по зарплате на 16 февраля составляет менее 15 дней и пообещали, что до 26 февраля она будет полностью устранена.

Агрокомплекс Чурилово, долги по зарплате,(2021)|Фото: vk.com/tekslerpomogi

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Работники челябинского агрокомплекса пожаловались на задержку зарплат

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Теги: агрокомплекс, Чурилово, зарплата, долги,



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