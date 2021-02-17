В Тюмени водитель наказана за аварию, в которой пострадали пассажиры маршрутки

В Тюмени 37-летняя водитель "Subaru Impreza" наказана за аварию, в которой пострадали пассажиры маршрутного такси, сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре.

По данным следствия, 15 января 2020 г. водитель решила перестроиться из второй полосы в четвёртую, однако нарушила ПДД. Иномарка помешала ехавшему по третьей полосе "ВАЗ-2115", который в результате столкновения съехал на четвёртую полосу, где ехал "Ford focus". Его водитель не смог отреагировать иначе, чем съехать на крайнюю правую (первую) полосу, где столкнулся с маршруткой №3, два пассажира которой получили тяжёлые травмы.

Приговор суда – год ограничения свободы и запрет заниматься чем-либо, где требуется управление транспортом, на полтора года. Также она должна будет заплатить пострадавшим 600 тыс. руб. компенсации морального вреда. Приговор в силу не вступил.