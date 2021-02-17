Полиция установила личность погибшего в пожаре частного дома в Екатеринбурге

На место пожара в частном доме в Екатеринбурге прибыли сотрудники следственных органов и сотрудники отдела полиции №8 УМВД по Екатеринбургу. В ходе проверки сотрудниками уголовного розыска была установлена личность одного из погибших – им оказался хозяин дома, гражданин Ахманаев,1962 г.р., работавший охранником в одном из местных коммерческих предприятий. По словам начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, больше в доме никто прописан не был.

"Личность погибшей женщины пока не установлена. Представители МВД также выяснили, что у мужчины имеются двое взрослых детей – сын и дочь, которые в этом доме не проживали. Сегодня их опросят на предмет того, кем приходилась для хозяина дома погибшая женщина. Оперуполномоченные совместно с нашими коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии произошедшего, в том числе, связанные с поджогом, замыканием электропроводки, нарушением правил техники безопасности с бытовой техникой и нарушением правил обращения с огнем", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, предварительно установлено, что возгорание началось с одной из надворных построек, после чего огонь перешел на жилое строение. Смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Явных признаков насильственной смерти на телах погибших в настоящее время не установлено.

На данный момент проведен осмотр места происшествия. Следователи также опрашивают очевидцев трагедии. Проводятся необходимые судебные экспертизы, направленные на определение точных причин возгорания и гибели граждан.

Напомним, что пожар произошел минувшей ночью на ул. Красноуфимская в уральской столице. На площади в 120 кв.м огнем были уничтожены надворные постройки и частный жилой дом. Тела были обнаружены только при разборке и проливке сгоревших конструкций дома.