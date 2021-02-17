В российских аэропортах намерены массово внедрять биометрию

Минтранс рассчитывает, что к концу 2023 года биометрическая идентификация при прохождении предполетных процедур должна появиться в 6% российских аэропортов. Если ведомства найдет финансирование, показатель может достичь 15%, пишет РБК.

На конец 2019 года в России было 202 аэропорта. Таким образом, к началу 2024 года система должна быть внедрена не менее чем в 12 аэропортах в базовом сценарии и в 30, если появятся дополнительные средства.

Из бюджета на развитие программы направлены 585,2 миллиона рублей. Всего на реализацию программы цифровой трансформации Минтранс планирует потратить 8,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России появится реестр организаций, которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Причем в него будут входить не только государственные, но и коммерческие организации.

Уже сейчас к системе подключены банки и страховые компании. И использование биометрических данных россиян решено расширить: под предлогом борьбы с отмыванием преступных доходов банки и организации будут собирать у людей такие биометрические данные: отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужную оболочку глаза, а также рисунок вен ладони.