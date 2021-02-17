Пять человек погибли в ДТП с лесовозом и автобусом в Иркутской области

Пять человек погибли в результате ДТП с участием рейсового автобуса, грузового и легкового автомобилей на федеральной трассе "Вилюй" в Иркутской области.

Авария произошла в ночь на 17 февраля, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону. По предварительной информации, в стоящий лесовоз врезалась иномарка, а затем автобус.

Водители легкового авто и автобуса погибли на месте. Также скончались двое пассажиров иномарки.

Между тем, СМИ сообщают, что погибших пятеро. В легковом автомобиле обнаружен еще один погибший пассажир.

Кроме того, по данным МВД, госпитализированы трое пассажиров автобуса. Regnum пишет, что двое находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".