Экс-директор Камышловского завода сокрыл свыше 37 миллионов рублей от налоговых служб

Камышловский районный суд рассмотрит уголовное дело бывшего директора ООО "Камышловский завод "Урализолятор", обвиняемого в сокрытии денежных средств. Все 37,3 млн руб., которые злоумышленник успел "спрятать" должны были пойти на оплату налоговой задолженности и задолженности по страховым взносам предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый, занимая должность директора завода, достоверно знал о задолженности в размере 27 млн руб.

"Осознавая, что в случае поступления средств на расчетные счета предприятия, они будут направлены на уплату налогов и страховых взносов, злоумышленник принял решение использовать расчетные счета третьих лиц, а также рассчитываться с контрагентами путем заключения актов взаимозачета, а также выдавать денежные средства из кассы предприятия", - рассказали в прокуратуре.

Таким образом, с апреля по октябрь 2018 г. обвиняемый успел сокрыть свыше 37,3 млн руб. Уголовное дело уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.