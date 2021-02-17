17 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
удаленка, налоги, предприниматель, самозанятый, бизнес (2020) | Фото: admtyumen.ru

Экс-директор Камышловского завода сокрыл свыше 37 миллионов рублей от налоговых служб

Камышловский районный суд рассмотрит уголовное дело бывшего директора ООО "Камышловский завод "Урализолятор", обвиняемого в сокрытии денежных средств. Все 37,3 млн руб., которые злоумышленник успел "спрятать" должны были пойти на оплату налоговой задолженности и задолженности по страховым взносам предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый, занимая должность директора завода, достоверно знал о задолженности в размере 27 млн руб.

"Осознавая, что в случае поступления средств на расчетные счета предприятия, они будут направлены на уплату налогов и страховых взносов, злоумышленник принял решение использовать расчетные счета третьих лиц, а также рассчитываться с контрагентами путем заключения актов взаимозачета, а также выдавать денежные средства из кассы предприятия", - рассказали в прокуратуре.

Таким образом, с апреля по октябрь 2018 г. обвиняемый успел сокрыть свыше 37,3 млн руб. Уголовное дело уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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Экс-директор Камышловского завода сокрыл свыше 37 миллионов рублей от налоговых служб

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Теги: Камышловский завод, налоги, сокрытие, суд



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