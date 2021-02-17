В рознице уже подорожали картофель и морковь, на подходе – яйца и мясо птицы

Пока в Минсельхозе отрицают, что поставщики свинины и курицы увеличили цены для производителей колбасных изделий, СМИ узнали о росте цен на картофель и морковь, а также о возможном подорожании яиц и все той же курицы.

По данным Росстата, средняя стоимость килограмма картофеля в розничной продаже за первые пять недель 2021 года изменилась к аналогичному периоду 2020 года на 40%: с 22,2 руб. до 30,9 руб. За тот же период стоимость моркови выросла на 34%: с 27,5 до 37 руб. за килограмм. Помидоры выросли в цене на 20%, огурцы – на 16%, лук – на 10%, пишет РБК. Ускоренный рост цен на овощи и фрукты в зимние месяцы — нормальная ситуация, но в этом январе масштабы удорожания оказались заметно выше, чем в соответствующие недели 2020 и 2019 годов, указывал экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

В Минсельхозе сообщили, что на стоимость картофеля повлияло снижение его производства в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий (было собрано 19,57 млн т картофеля, что на 11,3% меньше, чем в 2019-м), а также увеличение в урожае доли мелкого картофеля. В ретейле выросла конкуренция за крупнокалиберный картофель, и это стимулировало рост на эту продукцию, добавляет представитель министерства. Сезонное повышение цен обусловлено тем, что сейчас на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья, который "существенно дороже отечественного". Коррекцию цен на картофель в Минсельхозе ждут с июня, когда на рынок начнет поступать новый урожай.

Морковь подорожала из-за того, что в 2020 году сельхозпроизводители посадили ее меньше. Годом ранее, наоборот, было перепроизводство моркови, из-за которого цена упала.

Между тем, торговые сети сообщили Минпромторгу о возможном росте цен на яйца и мясо птицы – повышение закупочных цен может составить до 10%. Производители ссылаются на рост стоимости кормовой базы, а также на существенное сокращение поголовья. Все это увеличивает внутренние издержки, а также вынуждает производителей заявлять о повышении закупочной стоимости, отмечают "Известия".