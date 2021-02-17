Участковый в Сеяхе застрелил собаку, напавшую на детей из школы-интерната

17 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО
хаски собака (2014) | Фото: Накануне.RU

Участковый в Сеяхе застрелил собаку, напавшую на детей из школы-интерната

Местный участковый, к которому обратились обеспокоенные жители села Сеяха, застрелил собаку-хаски, напавшую накануне на воспитанников школы-интерната. Об этом сообщает телеканал Ямал-Регион. Мужчина отправился на обход территории, где животное видели последний раз. Собака набросилась на полицейского, из-за чего ему пришлось применить табельное оружие.

Личность хозяина хаски также была установлена. Согласно ветеринарному паспорту, собака была полностью здоровой и имела весь комплекс прививок. Жительницу села привлекут к административной ответственности, поскольку она допустила нахождение крупного и потенциально опасного животного в общественном месте без намордника и присмотра.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по ЯНАО, следственный отдел по Ямальскому району также организовал доследственную проверку по факту нападения животного на несовершеннолетних. В ходе ее будет дана юридическая оценка деятельности органа местного самоуправления в части организации содержания и отлова животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что инцидент произошел 15 февраля. Хаски напала на семерых детей в возрасте от 8 до 10 лет на территории школы-интерната. Один ребенок госпитализирован в Сеяхинскую участковую больницу с диагнозом: "Укушенные раны обеих кистей рук". У пятерых диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Участковый в Сеяхе застрелил собаку, напавшую на детей из школы-интерната

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: хаски, собака, нападение, дети



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети