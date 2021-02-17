Участковый в Сеяхе застрелил собаку, напавшую на детей из школы-интерната

Местный участковый, к которому обратились обеспокоенные жители села Сеяха, застрелил собаку-хаски, напавшую накануне на воспитанников школы-интерната. Об этом сообщает телеканал Ямал-Регион. Мужчина отправился на обход территории, где животное видели последний раз. Собака набросилась на полицейского, из-за чего ему пришлось применить табельное оружие.

Личность хозяина хаски также была установлена. Согласно ветеринарному паспорту, собака была полностью здоровой и имела весь комплекс прививок. Жительницу села привлекут к административной ответственности, поскольку она допустила нахождение крупного и потенциально опасного животного в общественном месте без намордника и присмотра.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по ЯНАО, следственный отдел по Ямальскому району также организовал доследственную проверку по факту нападения животного на несовершеннолетних. В ходе ее будет дана юридическая оценка деятельности органа местного самоуправления в части организации содержания и отлова животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что инцидент произошел 15 февраля. Хаски напала на семерых детей в возрасте от 8 до 10 лет на территории школы-интерната. Один ребенок госпитализирован в Сеяхинскую участковую больницу с диагнозом: "Укушенные раны обеих кистей рук". У пятерых диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах.