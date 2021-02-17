В Екатеринбурге два человека стали жертвами пожара в частном доме

В Екатеринбурге два человека погибли в результате пожара.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, минувшей ночью поступил сигнал о возгорании на улице Красноуфимская в уральской столице. На площади в 120 кв.м огнем были уничтожены надворные постройки и частный жилой дом. При разборке и проливке сгоревших конструкций были обнаружены двое погибших.

В тушении задействовали три единицы техники и 12 человек личного состава. Пожарные завершили работу в восьмом часу утра.

Точная причина возгорания в данный момент устанавливается.