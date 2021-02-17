СМИ: Москва и ЦИК обсуждают правила электронного волеизъявления на выборах в Госдуму

Центризбирком России и власти Москвы продолжают переговоры об условиях дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, которые состоятся предстоящей осенью.

ЦИК уже сообщил, что Москва может использовать свою площадку для дистанционного голосования, при этом правила для всех регионов должны быть едиными. Окончательной договоренности пока нет по двум вопросам: надо ли проводить электронное голосование в один день с "бумажным" и использовать ли новую московскую разработку, дающую возможность отозвать электронный голос и проголосовать еще раз во избежание волеизъявления под давлением.

Глава ЦИКа Элла Памфилова предложила следующее решение: оснастить все участки компьютерами, чтобы избиратели, которые записались на ДЭГ, но передумали и пришли на участок, смогли проголосовать не с помощью бумажного бюллетеня, а через онлайн-систему на участке.

Также Памфилова назвала регионы, где в этом году продолжится эксперимент по электронному сбору подписей избирателей через сайт "Госуслуги": как минимум это Карелия, Чечня, Курская, Новгородская и Оренбургская области, пишет "Коммерсант".

Ранее глава ЦИК сообщила, что комиссия выберет регионы для дополнительного способа голосования через Интернет по нескольким критериям: число избирателей – пользователей ЕПГУ, качество сети Интернет, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе, способность избиркомов обеспечить обучение своих сотрудников и информирование избирателей, готовность региональной общественной палаты обеспечить наблюдение за ходом ДЭГ.