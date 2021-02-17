Житель Нижнего Тагила надругался над девочкой

В Нижнем Тагиле местный житель обвиняется в изнасиловании ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в июне 2014 года. В начале февраля 2021 года мать ребенка узнала о произошедшем, после чего обратилась в правоохранительные органы.

39-летний обвиняемый, предположив, что его могут разыскивать, скрылся с места проживания и некоторое время передвигался по территории Нижнего Тагила. Он был задержан 9 февраля.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления.

В прошлом году в Подмосковье следователи задержали 20-летнего жителя Ульяновской области. Его подозревают в убийстве и изнасиловании 15-летней школьницы.