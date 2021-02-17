В Свердловской области в ДТП пострадали три человека, среди них - ребенок

В Сысертском районе Свердловской области по вине пьяного водителя произошло столкновение двух транспортных средств.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, в результате ДТП пострадали три человека, один из них ребенок. Авария случилась 16 февраля в 15:40 на втором километре автодороги Арамиль - ст. Арамиль. Водитель "Хендай Сантафэ", двигаясь в направлении поселка Светлый, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Фольксваген Гольф", которым управляла женщина 1984 года рождения.

В результате аварии оба водителя и 4-летняя девочка, которая находилась в "Фольксвагене", госпитализированы.

Неделю назад в Екатеринбурге случилось ДТП с пострадавшими. Водитель "Тойота Ярис" при пересечении нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении "Форд Транзит" и допустил с ним столкновение.