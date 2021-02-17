В воинской части в Подмосковье покончил с собой подполковник
В воинской части в подмосковных Мытищах найден труп подполковника, который покончил с собой.
Тело мужчины было найдено еще 13 февраля в воинской части. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Имя военного не называется. Также неизвестны подробности смерти. Прощальной записки при подполковнике не нашли.
Минобороны России данную информацию не комментирует, сообщает РИА "Новости".
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