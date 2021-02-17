Госдеп оставил без комментария вопрос о возможном обмене с Россией на Уилана

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс не ответил на вопрос о возможности обмена осужденного в России американца Пола Уилана на кого-либо из россиян, содержащихся в США.

"Я не хотел говорить об этом в таком ключе",— сказал Прайс, передает РИА "Новости". Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что переговоры не ведутся.

Ранее стало известно, что российские и американские спецслужбы ведут переговоры о возможном обмене осужденными, в числе которых Пол Уилан, отбывающий в РФ наказание за шпионаж. Об этом сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Сразу после приговора появилась информация о его возможном обмене на осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Напомним, Уилан был задержан 31 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Сам он заявил, что приезжал в Москву к другу на свадьбу.