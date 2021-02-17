Госдеп оставил без комментария вопрос о возможном обмене с Россией на Уилана

17 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
Пол Уилан (2019) | Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Госдеп оставил без комментария вопрос о возможном обмене с Россией на Уилана

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс не ответил на вопрос о возможности обмена осужденного в России американца Пола Уилана на кого-либо из россиян, содержащихся в США.

"Я не хотел говорить об этом в таком ключе",— сказал Прайс, передает РИА "Новости". Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что переговоры не ведутся.

Ранее стало известно, что российские и американские спецслужбы ведут переговоры о возможном обмене осужденными, в числе которых Пол Уилан, отбывающий в РФ наказание за шпионаж. Об этом сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Сразу после приговора появилась информация о его возможном обмене на осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Напомним, Уилан был задержан 31 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Сам он заявил, что приезжал в Москву к другу на свадьбу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госдеп оставил без комментария вопрос о возможном обмене с Россией на Уилана

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Госдеп, Уилан, обмен



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.02.2021 10:35 Мск Спецслужбы России и США ведут переговоры по обмену Пола Уилана
Ранее 16.06.2020 09:42 Мск В МИД РФ "поставили многоточие" в вопросе обмена Уилана
Ранее 15.06.2020 11:53 Мск Уилан приговорен к 16 годам тюрьмы за шпионаж
Ранее 11.12.2019 08:26 Мск В МИД РФ показали, какой "дрелью" Уилан угрожал просверлить головы сотрудникам ФСИН
Ранее 24.05.2019 13:04 Мск Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил, что следователь ФСБ ему угрожает
Ранее 14.03.2019 12:17 Мск Уилана, задержанного в Москве 31 декабря, заподозрили в шпионаже в пользу США
Ранее 22.01.2019 11:58 Мск СМИ: При задержании у Уилана изъяли флешку со списком сотрудников Минобороны
Ранее 09.01.2019 13:54 Мск В Кремле отреагировали на заявления о вероятности обмена Уилана на Бутину
Ранее 08.01.2019 14:31 Мск Британские дипломаты намерены как можно скорее попасть к задержанному в Москве Уилану
Ранее 04.01.2019 12:30 Мск Арестованный в Москве "американский шпион" оказался британским подданным
Ранее 03.01.2019 20:29 Мск Пойманный в Москве с поличным американский шпион арестован
Ранее 01.01.2019 21:50 Мск Задержанный в Москве американский шпион приезжал на свадьбу
Ранее 31.12.2018 12:19 Мск В Москве задержали американского шпиона

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети