17 Февраля 2021
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Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

В ВОЗ не смогли назвать сроки окончания пандемии

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович  не смогла ответить на вопрос, когда закончится эпидемия COVID-19.

По словам эксперта, есть несколько критериев. "Это число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога. Но на самом деле тогда, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет такая, что она мешает нормальной работе системы здравоохранения. Когда это будет, тяжело сказать",—  отметила она в эфире телеканала "Россия 1".

Вуйнович также заявила, что существует риск начала третьей волны заболеваемости коронавирусом. По ее мнению, это случится, если люди не будут соблюдать меры безопасности.

Ранее Вуйнович привилась от коронавируса российской вакциной. "Я хорошо себя чувствую. Что касается решений других людей, то это остается на усмотрение каждого человека и относится к конфиденциальной и частной жизни", - сообщила она.

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В ВОЗ не смогли назвать сроки окончания пандемии

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Теги: ВОЗ, коронавирус



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