Неверов не планирует предлагать Путину возглавить список "Единой России"

Глава фракции "Единой России" Сергей Неверов не подтвердил информацию о том, что он планирует предложить глава государства Владимиру Путину возглавить список партии на выборах в Госдуму, которые состоятся предстоящей осенью.

Неверов призвал "не придумывать темы", которые будут озвучены на встрече с президентом РФ, сообщает "Коммерсант".

Лозунги парламентских партий становятся похожи до степени смешения, электоральные "бабушки" уходят от КПРФ к "Единой России", а "Справедливая Россия" с Захаром Прилепиным хочет претендовать на второе место на думских выборах этого года. К таким выводам пришли участники круглого стола на тему: "Базовые ценности: какие партии соответствуют ожиданиям избирателей?".

Эксперты оценили шансы партий на успех на предстоящих выборах в Госдуму.